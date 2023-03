Felbermayr vor Kauf der Firma Dorn Lift

Der Arbeitsbühnenhändler und -vermieter Dorn Lift GmbH mit Sitz in Lauterach steht vor dem Verkauf.Bei der Bundeswettbewerbsbehörde in Wien wurde die beabsichtigte Übernahme von 100 Prozent der Firmenanteile durch die Felbermayr Holding GmbH mit Sitz in Wels (OÖ) bekannt gegeben.Die Frist für eine Antragstellung auf Prüfung des geplanten Zusammenschlusses durch das Kartellgericht endet am 20.April 2023.Das Vorarlberger Familienunternehmen Dorn Lift GmbH gehört derzeit zu 75 Prozent dem geschäftsführenden Gesellschafter Alexander Dorn, die restlichen Anteile hält seine Mutter Anneliese Dorn.

