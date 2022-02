Felbermayr verstärkt sich in der Höhenzugangstechnik

Ergänzend zum organischen Wachstum will Felbermayr am deutschen Arbeitsbühnenmarkt auch durch Übernahmen Marktanteile gewinnen.Ein Beispiel dafür ist die Akquisition der SGL GmbH mit Sitz in Giesen bei Hildesheim.Inklusive eines Standorts in Goslar unterhält der Arbeitsbühnenvermieter mit acht Mitarbeitern mehr als 100 Geräte in der Höhenzugangstechnik.Diese wurden kürzlich in das Felbermayr-Mietprogramm übernommen.„Damit haben wir eine ideale Basis für die Bereitstellung unseres Dienstleistungsangebotes in der Metropolregion Hannover mitsamt der traditionellen Industriestandorte im Harz“, schreibt der Käufer in einer Pressemitteilung.

