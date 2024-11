FedEx verstärkt Luftfrachtnetz APAC – Indien – Europa

Die Federal Express Corporation hat eine neue Flugverbindung eingeführt, um die Konnektivität zwischen dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Indien und Europa zu stärken.Das erhöht die Flexibilität und betriebliche Effizienz für APAC-Kunden, insbesondere auf bedeutenden Handelsrouten wie Intra-Asien und Europa.Die neue Route verbindet das FedEx-Drehkreuz für den asiatisch-pazifischen Raum in Guangzhou in China mit Bangalore in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie darüber hinaus mit Lüttich und Paris in Europa.Die Strecke wird fünfmal pro Woche bedient und bietet Unternehmen während der Hochsaison mehr Flexibilität.Die Kunden profitieren von der neuen Flugverbindung von einer um einen Tag verkürzten Transitzeit, die eine Lieferung am nächsten Tag nach Südindien ermöglicht - ein entscheidender Vorteil für die Hightech- und Automobilindustrie in der Region.

