FedEx erweitert Angebot für Privatkunden in Österreich

Federal Express (FedEX) hat die Zusammenarbeit mit Myflexbox, dem Betreiber des größten offenen Smart-Locker-Netzwerks im deutschsprachigen Raum, erweitert.Damit bietet das Express-Transportunternehmen Privatkunden in Österreich jetzt noch mehr Flexibilität und Komfort beim Paketversand.Bislang konnten sich Kunden von FedEx Sendungen auf Wunsch in eine der mittlerweile über 550 Paketstationen von Myflexbox in Österreich zustellen lassen.Nun können sie ihre Pakete über die Paketstationen von myflexbox auch versenden und retournieren.Der Versand- beziehungsweise Retourenprozess funktioniert unkompliziert und schnell.

