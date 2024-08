Expertise von GW für die Shanghai Maritime University

Gebrüder Weiss engagiert sich jetzt auch in China für die Förderung akademischer Nachwuchstalente.In einer Kooperation mit der renommierten Shanghai Maritime University (SMU) ermöglicht das internationale Transport- und Logistikunternehmen Studierenden praxisnahe Einblicke in die Branche und unterstützt sie beim Berufseinstieg. Im Rahmen von Sommerpraktika erhalten Studierende der Fakultät Transportation & Communications die Chance, Supply Chain Management hautnah zu erleben und mitzugestalten.„So sammeln sie bereits während des Studiums wertvolle Praxiserfahrung und lernen die vielfältigen Einsatzbereiche in der Logistik kennen“, erklärt Yongquan Chen, General Manager China bei Gebrüder Weiss.Darüber hinaus bringt das Unternehmen seine Branchenexpertise in das Lehrprogramm ein.

