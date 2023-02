Eurodis: Schon mehr als die Hälfte 2C-Sendungen

Die 1993 gegründete Kooperation führender nationaler Logistikdienstleister befördert Pakete und Paletten in einem Netz.

Eurodis das Netz für internationale Transporte von Paketen und Paletten in 36 europäischen Ländern, hat die Zahl seiner Sendungen 2022 um 60 Prozent gesteigert.Damit wurde im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ein zweistelliges Wachstum erreicht.Als Haupttreiber der Entwicklung hat sich erneut das Privatkundensegment gezeigt.„Wir transportieren im Jahr eine Sendungszahl in zweistelliger Millionenhöhe und mittlerweile geht mehr als die Hälfte davon an eine Privatadresse“, sagt Jens Reibold, Geschäftsführer der Eurodis GmbH.Eurodis hatte 2C-Sendungen erst im Jahr 2015 ins Angebot aufgenommen.