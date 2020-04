Erster virtueller Tag der Logistik für Schulklassen am FH OÖ Campus Steyr

Nicht in einem der neuen Seminarräume, sondern Online erhielten 142 SchülerInnen Einblicke in die Welt der Logistik

Die Fakultät für Wirtschaft und Management der FH OÖ hat auf digitale Kommunikation umgestellt. Sowohl alle Lehrveranstaltungen als auch das Workshop-Programm für Schulen gibt es nun als Onlineangebot.

Vier Schulklassen mit 142 SchülerInnen aus Oberösterreich und Wien besuchten am 16. April virtuell den Tag der Logistik. Das Thema Nachhaltigkeit stand im Fokus der Workshops und Spiele. Weitere wirtschaftliche Workshops bietet der FH OÖ Campus Steyr aktuell auch aus den Themengebieten Online-Marketing oder Controlling an.

„Für viele Handelsakademien wie jene aus Steyr, Perg, Traun und die Vienna Business School, die heuer mit dabei sind, ist unser Tag der Logistik ein Fixpunkt. Deshalb war es uns wichtig, dass wir die Workshops trotz Corona-Krise weiterhin anbieten“, erzählt Professor Efrem Lengauer vom Bachelor-Studiengang Internationales Logistik-Management.

Die Welt der Logistik lernten die Studierenden in zwei Spielen und einem Workshop kennen. So wurde die Logistik von Tesla unter die Lupe genommen und bei einem Wettbewerb der beste Tourenplan prämiert. Die SchülerInnen planten wie man am effizientesten mit den wenigsten gefahrenen Kilometern ein OÖ-weites Versorgungsnetzwerk aufbaut.

In der Logistik spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Beim Spiel „Logistify.Retail“ erhält man Einblicke in die virtuelle Einkaufswelt, das Thema nachhaltige Konsumentscheidungen und die Bedeutung der dahinterliegenden Logistik. Natalie, eine der teilnehmenden SchülerInnen dazu: „Ich fand das Spiel sehr unterhaltsam! Man versteht schnell was verlangt wird und man denkt dann auch wirklich darüber nach, wo man bestimmte Dinge kauft!“

Für SchülerInnen der vorletzten Schulstufe (7. Klasse AHS bzw. 4. Klasse BHS) bietet der FH OÖ Campus Steyr aktuell auch virtuelle Fachvorträge und Workshops zu Themen wie „E-Commerce und E-Business am Beispiel von Amazon“, „Konsumentenverhalten im Internet“, „Faszination Kapitalmärkte – Anleitung zum Reichwerden“ oder „Online-Marketing“ im Umfang von ein bis zwei Stunden.

Wer mehr über das Thema nachhaltige Gütermobilität wissen möchte, kann sich für das Transport School Lab inklusive Zukunftstrends und Betätigungsfelder in der Logistikbranche anmelden. Alle Informationen zu den Workshops finden LehrerInnen auf der Website www.fh-ooe.at/campus-steyr.

www.fh-ooe.at