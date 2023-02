Erster TAPA-Standort von trans-o-flex in Österreich

Weitere Logistikstandorte in der Alpenrepublik folgen bis Ende März – der Ausbau in Deutschland verläuft planmäßig.

Mit der Station in Fritzens (Tirol) ist jetzt der erste Standort von trans-o-flex ThermoMed Austria nach dem Sicherheitsstandard TAPA FSR 2020 C zertifiziert worden.TAPA steht für Transported Asset Protection Association und ist eine von Versendern getragene, unabhängige Organisation, die weltweit höchste Sicherheitsstandards im Transport etabliert hat.Die auf aktiv temperaturgeführten Arzneimitteltransport spezialisierte Tochtergesellschaft des deutschen Expressdienstes trans-o-flex arbeitet in Österreich noch über drei weitere Logistikzentren.Davon werden die Standorte in Großebersdorf und Regau sich noch im ersten Quartal dieses Jahres ebenfalls dem Sicherheitsaudit unterziehen.„Die anspruchsvolle TAPA-Norm FSR 2020 C bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung unserer Sicherheitsprozesse und -technik“, erläutert Wolfgang P.