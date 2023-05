Erste Frau auf der Kommandobrücke der Schifffahrtsaufsicht

Wer regelt den Verkehr auf der Donau nach einer Havarie? Wer kontrolliert den technischen Zustand der Schiffe? Und wer überwacht Wassersportveranstaltungen im und am Fluss?

All das macht die Schifffahrtsaufsicht (SFA) des Klimaschutzministeriums (BMK) an den 350 österreichischen Donau-Kilometern sowie am Donaukanal in Wien. Eine Premiere gibt es dabei ab sofort in Linz: Dort verstärkt mit Sabine Stroblmair erstmals eine Frau die SFA.

Seit April ist Sabine Stroblmair im Team der SFA in Linz im Einsatz, das einen 70 Kilometer langen Donau-Abschnitt kontrolliert. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler besuchte kürzlich gemeinsam mit der Linzer Stadträtin Eva Schobesberger das Team um Stroblmair, um sich ein Bild vom Berufsfeld der SFA zu machen.

„Die Arbeit der Schifffahrtsaufsicht ist wichtig, sie macht die Wasserstraße Donau sicher. Und diese Wasserstraße wird in Zukunft immer wichtiger, gerade auch bei Schwertransporten, die hier klimaschonender befördert werden können“, betonte Leonore Gewessler.

„Es freut mich sehr, dass ich mein Wissen und meine Leidenschaft für die Donausschifffahrt nun bei der Schifffahrtsaufsicht in Linz einbringen kann“, sagte Sabine Stroblmair bei dem Treffen. Sie war bereits mehr als vier Jahre lang bei der viadonau im Schleusenbetrieb im Dienst. Bei der SFA führt sie nun z.B. technische Schiffskontrollen durch und ist für die Verkehrsregelung im Falle einer Havarie zuständig. Wie alle im Team hat auch Sabine Stroblmair ein Kapitäns- oder Schiffsführerpatent – die Voraussetzung, um in dieser Funktion in ihrem Revier, dem Wasser, unterwegs zu sein.

Die Schifffahrtsaufsicht, eine nautisch geschulte Verwaltungspolizei, sichert im Rahmen der „Konvention über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau“ die einheitliche Schifffahrtsverwaltung auf dieser internationalen Wasserstraße. Aufgaben der Schifffahrtsaufsicht sind die Überwachung der Einhaltung aller die Schifffahrt betreffenden Verwaltungsvorschriften, die Erteilung von Anordnungen an Benützer der Wasserstraße, die Regelung der Schifffahrt einschließlich der Bezeichnung des Fahrwassers sowie die Hilfeleistung für beschädigte Fahrzeuge.

