Erste doppelstöckige Logistikimmobilie in Deutschland

Die Nachfrage von Gewerbe- und Logistikflächen steigt seit Jahren, insbesondere in den Städten sind neue Konzepte zur Lösung des Flächenmangels gefragt.Vor diesem Hintergrund eröffnete der auf Gewerbeflächen spezialisierte Projektentwickler Four Parx am 15.September 2022 die erste zweistöckige Gewerbe- und Logistikimmobilie in Deutschland: Das Gebäude „Mach2" steht in direkter Nähe zum Hamburger Hafen.„In Zusammenarbeit mit unseren Partnern AEW und GSE sowie mit den Hamburger Behörden haben wir gemeinsam ein zukunftsweisendes Konzept zur Lösung des Flächenmangels in den Metropolen und Ballungszentren vorgelegt.Angesichts der Herausforderungen während der Entwicklungsphase in den Bereichen Statik und Bodenbeschaffenheit sowie einem komplexen Genehmigungsverfahren freuen wir uns, das Projekt erfolgreich abzuschließen", so Oliver Schmitt, Geschäftsführender Gesellschafter der Four Parx Group.

