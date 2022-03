Ersatzteillogistik für Österreich von Giengen an der Brenz

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH meldet einen weiteren Vermietungserfolg.Ein namhafter Autohersteller wird im Herbst in die Logistikimmobilie mit einer Gesamtfläche von 23.500 m² einziehen, die der Hamburger Projektentwickler gemeinsam mit der Honold Logistik Gruppe derzeit in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg) realisiert.Das Objekt entsteht im „Giengener Industriepark A7 (GIP A7)“.Das 40 Hektar große Gewerbegebiet liegt direkt an der Autobahn 7, die den Standort in nördlicher Richtung mit Würzburg und in südlicher Richtung mit Ulm verbindet.

