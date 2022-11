Ermewa: 200 Getreidewagen an Rail Cargo Logistics

Ein Teil der Wagen wird direkt an die tschechische RCL-Tochter gehen und in die Flotte der Rail Cargo Logistics s.r.o integriert.

Ende Oktober wurden die ersten 25 neu gebauten Getreidewagen an die Rail Cargo Logistics GmbH übergeben, weitere 175 Wagen folgen bis Ende 2023.Als Marktführer für Getreidetransporte in Mittel- und Südosteuropa setzt das Unternehmen weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Ermewa, dem europäischen Branchenführer in der Vermietung von Getreidewaggons.Ermewa baut seine derzeit 5.700 Wagen starke Bestandsflotte in diesem Segment aus.Sie soll auch in den kommenden Jahren weiter wachsen.