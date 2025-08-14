Emirates SkyCargo baut seine Frachtkorridore aus

Mittlerweile hebt schon jede halbe Stunde eine Maschine der Airline im dynamischen Wirtschaftsraum Ost- und Südostasien ab.

Mit der Aufnahme von Flügen nach Hangzhou, China, bietet Emirates SkyCargo nun jede Woche Frachtkapazität von mehr als 21.000 Tonnen auf der Strecke von Dubai nach Ostasien und wieder retour an.Damit baut die Airline ihre Präsenz in der Region aus und bedient jetzt 25 Gateways in 12 Ländern und Territorien.„Ost- und Südostasien sind nicht nur Anker unseres weltweiten Netzwerks.Sie prägen die Zukunft der globalen Logistik und des globalen Handels“, betont Abdulla Alkhallafi, Vice President of Cargo Commercial, Far East and Australasia.