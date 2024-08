E-Flotte bei Quehenberger wächst weiter

Seit 2018 setzt Quehenberger Logistics einen Schwerpunkt auf E-Mobilität.Kürzlich gingen drei neue E-Lkw für den Kunden dm drogerie markt in Betrieb.Damit verbunden war ein positiv abgeschlossenes gemeinsames Förderprojekt.„Wir sehen großes Potential in der elektrisch angetriebenen Mobilität, insbesondere für die City-Logistik“, betont Christian Fürstaller, CEO und Miteigentümer von Quehenberger Logistics.Sein Team arbeitet mit den Lieferanten an der Optimierung der Leistung und Praxistauglichkeit der Fahrzeuge.

