DSV Panalpina A/S wird jetzt zu DSV A/S

Seit 2019 war DSV Panalpina A/S der Name der Muttergesellschaft des globalen Transport- und Logistikunternehmens.

DSV Panalpina A/S hat ihren Namen mit sofortiger Wirkung auf DSV A/S geändert.Die Entscheidung, zum früheren Namen des globalen Transportunternehmens zurückzukehren, wurde von den Aktionären von DSV A/S in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 8.September genehmigt.Mit der 30 Mrd.DKK schweren Übernahme des Global Integrated Logistics-Geschäfts (GIL) von Agility, die am 16.