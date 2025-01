DLH Österreich erhält DGNB Platin Zertifizierung

Große Auszeichnung für DLH Österreich und ein von dem Unternehmen umgesetztes Projekt: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat den „Industrial Campus Gattendorf“ im Nordburgenland als ersten voll entwickelten Industrie- und Gewerbestandort mit einem Platin Zertifikat in dieser Asset Klasse in Österreich bewertet.Der Park wurde in den letzten zwei Jahren von der DLH Real Estate Austria in Zusammenarbeit mit Goldbeck Rhomberg als Generalunternehmer errichtet.Die Fertigstellung ist Ende 2024 erfolgt.Der „Industrial Campus Gattendorf“ verfügt über insgesamt rund 55.000 m2 vermietbare Flächen.

