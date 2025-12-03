Digicust steht vor globaler Expansion

03.12.2025

Nach Abschluss der Pre-Series-A Finanzierungsrunde startet die KI-Zollplattform mit Rückenwind in die nächste Wachstumsphase.

Digicust steht vor globaler Expansion Bild: Digicust
Das österreichische KI-Start-up Digicust, das auf die Automatisierung von Zollprozessen spezialisiert ist, hat seine Pre-Series-A-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen.Im Rahmen der finalen Erweiterung investiert Jet Investment 950.000 EUR, der Look.AI Fund stellt 250.000 EUR zur Verfügung.

