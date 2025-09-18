DHL und Henkel färben ihre Partnerschaft noch grüner

Für den Großteil des Seefrachtvolumens des Konsumgüterkonzerns wird der Logistiker Sustainable Marine Fuel (SMF) einsetzen. Vereinbarung umfasst 9.000 TEU.

DHL Global Forwarding, die Luft- und Seefrachtsparte der DHL Group, und der Industrie- und Konsumgüterkonzern Henkel heben ihre langjährige Nachhaltigkeitspartnerschaft auf ein neues Niveau: Im Auftrag von DHL Global Forwarding setzen Reedereien maritime Kraftstoffe auf Basis von Abfällen und Rückständen ein (sogenanntes Sustainable Marine Fuel, SMF).Das Unternehmen weist die daraus resultierenden Emissionsminderungen Henkel über das sogenannte Book & Claim-Verfahren zu.Dieses ermöglicht es DHL, fossile Brennstoffe innerhalb des eigenen Netzwerks direkt durch nachhaltige Kraftstoffe zu ersetzen und die Umweltvorteile zahlenden Kunden zuzuweisen – auch wenn deren Sendungen nicht physisch mit den entsprechenden Transportmitteln befördert werden.DHL Global Forwarding wird für den Großteil von Henkels Seefrachtvolumen Sustainable Marine Fuel (SMF) einsetzen.Die Vereinbarung umfasst rund 9.