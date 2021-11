DHL Supply Chain nutzt verstärkt autonome Gabelstapler

DHL Supply Chain, der auf Kontraktlogistik spezialisierte Bereich von Deutsche Post DHL Group, baut den kommerziellen Einsatz von autonomen Gabelstaplern und Palettenhubwagen in seinen mehr als 1.500 Warenlagern weiter aus.Dabei konzentriert man sich in erster Linie auf Standorte in Europa, Großbritannien und Irland sowie in Nordamerika.Autonome Transportroboter können sowohl horizontale als auch vertikale Transporte von palettierten Waren durchführen.Sie kommen daher vor allem in den Branchen zum Einsatz, in denen Waren vorwiegend auf Palletten gebündelt sind, zum Beispiel in der Konsumgüterindustrie, im Einzelhandel oder in der Automobilindustrie.

