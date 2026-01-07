DHL Group rückt ihrem Ziel der Dekarbonisierung näher

07.01.2026

Auch im vergangenen Jahr hat das Post- und Logistikunternehmen in Sachen Ökologisierung und Nachhaltigkeit wieder Maßstäbe gesetzt.

DHL Group rückt ihrem Ziel der Dekarbonisierung näher Bild: DHL Group
Im abgelaufenen Jahr 2025 hat die DHL Group ihre globale Dekarbonisierungsreise mit dem Fokus auf SAF, Elektrifizierung der letzten Meile und solarbetriebene Infrastruktur prolongiert.Dabei verfolgt der Logistiker das Ziel, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen und den Handel nachhaltiger, effizienter und widerstandsfähiger zu gestalten.Ein zentraler Meilenstein ist der Ausbau nachhaltiger Luftfracht-Kraftstoffe (SAF).2025 hat DHL mit dem Treibstofferzeuger Phillips 66 eine der größten SAF-Vereinbarungen über die Belieferung mit 240.000 Tonnen SAF in drei Jahren abgeschlossen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Schachinger Logistik als „Energie Star“ prämiert

Für seine nachhaltigen Projekte erhält das Traditionsunternehmen aus Hörsching vom Land Oberösterreich eine besondere Auszeichnung.

29.12.2025

Schneider Gruppe: 160 Jahre voller Innovation und Wachstum

Das mittelständische Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Basel spediert mehr als 660.000 Sendungen pro Jahr.

18.12.2025

Transporeon: Einsatz von KI nimmt Fahrt auf

Der Frachtnetzwerk-Betreiber sieht die Transportbranche in Europa und den USA an einem entscheidenden Wendepunkt angekommen.

17.12.2025