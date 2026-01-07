DHL Group rückt ihrem Ziel der Dekarbonisierung näher

Auch im vergangenen Jahr hat das Post- und Logistikunternehmen in Sachen Ökologisierung und Nachhaltigkeit wieder Maßstäbe gesetzt.

Im abgelaufenen Jahr 2025 hat die DHL Group ihre globale Dekarbonisierungsreise mit dem Fokus auf SAF, Elektrifizierung der letzten Meile und solarbetriebene Infrastruktur prolongiert.Dabei verfolgt der Logistiker das Ziel, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen und den Handel nachhaltiger, effizienter und widerstandsfähiger zu gestalten.Ein zentraler Meilenstein ist der Ausbau nachhaltiger Luftfracht-Kraftstoffe (SAF).2025 hat DHL mit dem Treibstofferzeuger Phillips 66 eine der größten SAF-Vereinbarungen über die Belieferung mit 240.000 Tonnen SAF in drei Jahren abgeschlossen.