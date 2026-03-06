DHL Group mit Pluspunkten bei der Profitabilität

DHL Global Forwarding, Freight hat im vergangenen Jahr 1,77 Mio. Tonnen Luftfracht und 3,27 Mio. TEU Seefracht spediert.

Trotz anhaltender Handelskonflikte hat der Logistikkonzern DHL Group Ziele für das Geschäftsjahr 2025 übertroffen.Zwar sei der Umsatz unter anderem infolge von Währungseffekten und Volumenrückgängen auf Routen in die USA um 1,6 Prozent auf 82,9 Mrd.EUR gesunken.Jedoch habe man das operative Ergebnis (EBIT) um 3,7 Prozent auf 6,1 Mrd.EUR gesteigert, gab der weltweit tätige Logistikkonzern gestern bekannt.