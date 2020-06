DHL Global Forwarding; Sehr hohe Taktung auf der „Neuen Seidenstraße“

In der Seefracht bietet der weltweit tätige Logistikdienstleister seinen Kunden sogenannte Business Continuity Solutions an

DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist im Konzern Deutsche Post DHL Group, setzt seine langjährige Expertise ein, um die schnell steigende Nachfrage nach Transportdienstleistungen im Life Sciences & Healthcare Bereich zu bedienen. Mit neuen Technologien und einem hohen Engagement aller Mitarbeitenden konnten innerhalb kürzester Zeit große Mengen an Schutzausrüstung und medizinischen Produkten beschafft und verteilt werden.

„Wir beobachten derzeit eine starke Verschiebung der Nachfrage in Richtung Produkte und Waren zur Bekämpfung von Covid-19. So transportieren wir beispielsweise für einen Kunden, der auf medizinisches Zubehör spezialisiert ist, seit letzter Woche jeden Tag rund 100.000 Covid-Teströhrchen von China nach Deutschland und Tschechien. Dennoch läuft auch der Versand von Industriegütern und Produkten des täglichen Bedarfs weiter“, erklärt Tobias Schmidt, CEO DHL Global Forwarding in Deutschland.

Um die Nachfrage möglichst schnell bedienen zu können, braucht es Flexibilität und Pragmatismus. Aufgrund des stark gesunkenen Angebots der Commercial Carrier werden die fehlenden Kapazitäten mit zahlreichen Charterflügen ersetzt, um den Kunden die Aufrechterhaltung ihrer Supply Chains aufrecht zu ermöglichen.

Trotz der angespannten Situation in der Luft- und Seefracht werden insbesondere Transporte für dringend benötigte Schutzausrüstung, Medizin und SARS-CoV-2-Testkits realisiert. In den letzten Wochen wurden auch die Kapazitäten für komplette Züge auf der „Neuen Seidenstraße“ nahezu verdoppelt.

In der Seefracht bietet DHL Global Forwarding den Kunden sogenannte Business Continuity Solutions an, um unnötige Kosten und Verzögerungen beim Transport zu vermeiden. Dabei erfolgt die Lagerung der Waren entweder in gesicherten Container-Hubs oder Lagerhäusern unweit des Bestimmungsortes. So können die Kunden ihr Geschäft beziehungsweise die Produktionen schnellstmöglich wieder hochfahren, sobald die Nachfrage steigt.

Auch dort, wo bestehende Möglichkeiten ausgeschöpft scheinen, unterstützt DHL Global Forwarding die verladende Wirtschaft. Trotz drastisch reduzierter Frachtkapazitäten stellte der Logistikdienstleister kurzfristig die Ressourcen für den GDP-konformen Transport von Medikamenten zur Verfügung. Drei Wochen lang wurden täglich über 100 Paletten temperaturgeführter Medikamente nach China geliefert. Durch den Einsatz einer speziellen ULD Abdeckung zur Temperaturkontrolle während des Transports konnte zusätzlich wertvolle Zeit eingespart werden.

Für medizinische Güter und Pharmaprodukte setzt der Logistikdienstleister vor allem auf Frankfurt und Leipzig als wichtige logistische Drehscheiben. In unmittelbarer Nähe zu den beiden Flughäfen betreibt das Unternehmen moderne Zentren für den Umschlag und Versand medizinischer Produkte. Beide Standorte dienen mit temperaturkontrollierten Bereichen, einem dezidiert GDP konformen Umschlagslager und den Zertifizierungen gemäß IATA CEIV Pharma und TAPA A für international agierende Kunden als Gateways für europäische Im- und Exporte.

