DHL Global Forwarding: Erstmals Ganzzüge von Deutschland nach China

Mit zwei neuen Zugprodukten bedient der Logistiker die steigende Nachfrage nach Transportkapazitäten auf der Schiene in asiatische Länder

Als Reaktion auf die stark steigenden Nachfrage hat DHL Global Forwarding Ende Mai zwei Ganzzüge auf der „Neuen Seidenstraße“ zwischen Deutschland und China eingeführt. Eine der neuen Verbindungen startet vom KTL-Terminal am BASF-Standort in Ludwigshafen und führt über Polen, Belarus, Russland und Kasachstan zum Bestimmungsterminal in Xi’an, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Shaanxi. Zusätzlich ist eine Express-Zugverbindung zwischen Neuss und Xi’an über Kaliningrad eingerichtet worden. Die Laufzeit verringert sich dabei auf zwölf Tage.

Die Ganzzüge sind mit Waren aus ganz Europa beladen und werden über die „Neue Seidenstraße“ 9.400 Kilometer zum zentralen Schienenhub nach Xi’an transportiert. Von dort verteilt DHL die Waren innerhalb Chinas sowie in Nachbarländer wie Südkorea, Japan und Vietnam. Die neuen Schienenverkehre verkürzen die Laufzeiten auch für Kunden aus anderen europäischen Ländern wie den Benelux-Staaten, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal.

„In den letzten Jahren haben wir eine steigende Nachfrage nach Schienenverbindungen von und nach China gesehen“, erläutert Thomas Kowitzki, Head of Chinarail, Multimodal bei DHL Global Forwarding Europe. „Dank ihrer Kosteneffizienz, der kurzen Transitzeit und der geringeren CO2-Emissionen sind die Bahntransporte eine echte Alternative zu anderen Verkehrsträgern.“

Durch den konsequenten Ausbau des Transportnetzes auf der Schiene ermöglicht der Transportdienstleister schnellere Laufzeiten nach Asien für Container-Komplett- und -Teilladungen. Der erstmalige Einsatz von Ganzzügen aus Europa nach China spiegelt die steigende Nachfrage nach Transportkapazitäten und kürzeren Laufzeiten in asiatische Länder auf der Schiene wider. DHL bietet seit längerem Ganzzüge mit Abfahrten von Xi’an und Chengdu nach Europa.

www.dpdhl.com