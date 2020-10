DHL Freight rückt grüne Logistik stärker in den Fokus

DHL Freight verstärkt sein Engagement für geringeren Treibhausgas- und Schadstoff-Ausstoß. In Übereinstimmung mit dem konzerneigenen GoGreen Programm veröffentlicht der Spezialist für Straßentransporte in Europa ein neues White Paper zur Einführung in die Maßnahmen, Services und Lösungen, die Kunden in der Straßenfracht helfen, ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten.

„Als führender Logistikkonzern wollen wir sämtliche transportbezogenen Emissionen auf null senken. Dieser Weg erfordert Mut neue Technologien und Alternativen auszuprobieren, aber auch Überzeugungskraft, damit Geschäftspartner und Kunden gemeinsam mit uns an einem Strang ziehen. Nur das Zusammenspiel aller Akteure wird zu einer echten Dekarbonisierung in der Logistik führen“ so Antje Huber, Senior Vice President Marketing & Strategie und verantwortlich für grüne Logistik bei DHL Freight.

Das Portfolio von DHL Freight trägt dazu mit einem breiten Spektrum an Lösungen bei, die Umweltbilanz auch von Kunden logistikbasiert zu verbessern. Schon heute erreichen Stückgutsendungen mit dem Premiumservice DHL Freight Eurapid klimaneutral ihr Ziel – und das europaweit innerhalb von 24 oder 48 Stunden.

Wenn es darum geht, Transparenz in puncto Emissionen herzustellen, ermöglichen digitale Tools ein entsprechendes CO2-Monitoring entlang der Lieferkette. Kunden können mit Unterstützung zertifizierter GoGreen-Spezialisten von DHL verschiedene Transport-Szenarien hinsichtlich ihres CO2-Ausstoßes bewerten und bedarfsgerecht optimieren.

DHL Freight setzt zudem gezielt auf alternative Antriebstechnologien in seiner Fahrzeugflotte. Für das Unternehmen sind bereits 30 Flüssigerdgas-Lkw auf Europas Straßen unterwegs. Sie verbrauchen 15 Prozent weniger Treibstoff als Dieselfahrzeuge. Auch E-Lkwwerden im Schwerlastverkehr getestet und die Entwicklung von Wasserstofftechnologien wird vorangetrieben.

Wichtig für die Nachhaltigkeit bleibt auch der Schienenverkehr, welchen DHL Freight deutlich stärker in den Fokus rücken wird. Kombinierte Verkehrslösungen lohnen sich, vor allem auf der Langstrecke, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch. Hier möchte das Unternehmen seinen Kunden zukünftig weitere individuelle Lösungen anbieten.

Wo Emissionen derzeit noch nicht vermeidbar sind, investiert DHL Freight in anerkannte Klimaschutz-Projekte, um zertifizierte Kompensation zu gewährleisten. Das trägt zur Klimaneutralisierung der gesamten Lieferkette bei.

