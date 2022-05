DHL Freight: 25 Jahre Präsenz in Bulgarien

Der Spezialist für Straßentransporte in Europa hat in Sofia ein neues Frachtterminal eröffnet.

DHL Freight, einer der führenden Anbieter für Straßentransporte in Europa, hat ein neues Frachtterminal in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eröffnet.Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum des Unternehmens in Bulgarien ersetzt der Neubau den alten Standort.Damit begegnet DHL Freight nicht nur den wachsenden Transportvolumen im Landverkehr, sondern stellt auch die Einhaltung der hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards von Deutsche Post DHL Group sicher.„Mit dem neuen DHL Freight-Terminal verstärken wir unser osteuropäisches Netzwerk um ein weiteres wichtiges Frachtdrehkreuz im Landverkehr, das insbesondere unseren Kunden in der Region Sofia einen schnellen und einfachen Zugang zu Logistik- und Transportlösungen bieten wird“, so Uwe Brinks, CEO von DHL Freight.„Unser Ziel ist es, unsere Logistikservices nicht nur konstant zu modernisieren und zu verbessern, sondern unsere Lieferketten auch nachhaltiger zu gestalten.