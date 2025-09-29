4,9 Prozent Preiserhöhung bei DHL Express Österreich

Die Maßnahme tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft und erfolgt vor dem Hintergrund komplexen globalen Handelslandschaft.

DHL Express hat eine jährliche Preisanpassung in Österreich angekündigt.Sie tritt am 1.Jänner mit einer Erhöhung von 4,9 Prozent in Kraft.Das werde die Widerstandsfähigkeit und Flexibilität des Netzwerks stärken sowie zusätzliche Innovationen fördern, hebt Kris Van Humbeeck, CEO von DHL Express Österreich, hervor.Diese Entscheidung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, die Kunden inmitten der Komplexität der globalen Handelslandschaft zu unterstützen, die insbesondere durch jüngste geopolitische Veränderungen beeinflusst wird.