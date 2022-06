DHL Express: Erster Service Point bei MediaMarkt

Die weltweit führende Marke in der Logistik DHL und der heimische Elektronikhändler MediaMarkt gehen erstmalig eine innovative Partnerschaft ein.Der KEP-Dienstleister baut mithilfe der österreichischen Nummer 1 für Consumer Electronics sein Angebot für Paketabgabestellen und -abholmöglichkeiten weiter aus.Seit Anfang vergangener Woche steht DHL-Kunden eine breite Palette an neuen Services im MediaMarkt Fischapark in Wiener Neustadt zur Verfügung.Sendungen können direkt in das Geschäft des Elektronikhändlers geschickt und auch dahin umgeleitet werden.Als zusätzliche Erweiterung des Leistungs- und Serviceangebots können Pakete außerdem direkt vor Ort aufgegeben werden.

