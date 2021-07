DHL Express Austria schließt Bündnis mit Myflexbox

Das Salzburger Start-up Myflexbox geht mit DHL Express die nächste Kooperation ein.Kunden und Kundinnen können sich ab sofort DHL Express-Pakete am Zustelltag in die intelligenten Schließfächer des Unternehmens umleiten lassen, wenn sie nicht zu Hause sind.Weitere Services wie beispielsweise eine Retouroption befinden sich bereits in gemeinsamer Entwicklung. Die intelligenten Schließfächer von Myflexbox sind wichtige Smart-City-Lösungen vor allem für die letzte Meile, also den Transport des Pakets zur Haustüre des Kunden, und punkten mit einer einfachen Bedienung.Nicht nur Privatpersonen erleichtert das die Paketabholung, sondern auch Logistikdienstleister und Paketzusteller nutzen diesen nachhaltigen Service.

