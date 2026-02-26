DHL Express Austria punktet mit vorbildlicher Fehlerkultur

Bei Pannen und komplexen Anliegen zählen Kompetenzen, die KI-Systeme in dieser Tiefe nicht abbilden können.

Sein Arbeitgeber verbindet Menschen und verbessert Leben.Das erfüllt Kris Van Humbeeck mit Stolz.Seit 1999 arbeitet der gebürtige Belgier bei DHL Express.Seit Herbst leitet er die Geschäfte der Österreich-Niederlassung des weltweit tätigen Expressdienstunternehmens.„Wir sind ein Serviceunternehmen“, erläuterte der Manager gestern bei einem Business-Event zum Thema „Customer Experience in Stresssituationen“ in Wien.