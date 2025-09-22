DHL Express: 45 starke Jahre in Österreich

Seit 1980 hat sich das Unternehmen hierzulande als führender Anbieter etabliert und die Logistikbranche nachhaltig geprägt.

Die 45jährige Geschichte von DHL Express in Österreich ist gleichzeitig die Chronik eines beeindruckenden Erfolges.Hatte das Unternehmen seine Geschäfte 1980 mit nur zwei Mitarbeitenden und einem einzigen Kurier in einem kleinen Büro in der Wiener Ungargasse gestartet, beschäftigt es heute rund 500 Mitarbeitende an 8 Standorten im ganzen Bundesgebiet.Ein entscheidender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war die Zusammenlegung von DHL Express mit der Deutschen Post im Jahr 2004 unter dem Dach der Deutschen Post DHL Group, die heute als DHL Group bekannt ist.Diese Fusion hat dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, als globaler Logistikkonzern zu wachsen und eine bedeutende Rolle im internationalen Handel zu spielen.DHL Express hat sich seit jeher der Nachhaltigkeit verschrieben und nimmt in der Branche eine Vorreiterrolle ein.