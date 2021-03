DHL bündelt Logistik-Expertise für bundesweite Impfstoffverteilung

DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist und DHL Express, der Spezialist für das internationale Expressservice von Deutsche Post DHL Group, sorgen künftig gemeinsam für eine sichere Verteilung von Arzneimitteln in Österreich.Langjährige Erfahrung in der globalen Logistik von Produkten der Life Sciences und Healthcare Industrie sowie die garantierte Einhaltung der Temperaturanforderungen auch auf der „letzten Meile“ der Lieferkette mittels Thermo-Trucks sollen Produktsicherheit und die Einhaltung der Lieferfristen gewährleisten.„DHL wurde bereits mit in zahlreichen europäischen Ländern mit der Impfstoffverteilung beauftragt und wird nun auch in Österreich tätig werden.Dank unserer GDP-konformen Umschlagsläger und unserer zertifizierten LSHC-Spezialisten können wir flexibel auf Bedarfe reagieren und sind somit ein verlässlicher Partner für den Transport von temperatursensiblen Arzneimitteln“, sagt Christoph Wahl, Geschäftsführer bei DHL Global Forwarding Österreich.Mit Wien und Linz verfügt der Logistikdienstleister über zwei wichtige Standorte für die Verteilung von Produkten der Life Sciences und Healthcare Industrie.

