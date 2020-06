B2B-Logistiker DB Schenker startet umfangreichen Markenrelaunch

DB Schenker hat sich für eine aktualisierte Visualisierung der eigenen Marke entschiedenen. Ab sofort startet der weltweit tätige Logistikdienstleister den Übergang in eine neue Bildsprache. Die Verwendung des Markenlogos wurde entlang zentraler Unternehmensstärken angepasst und Kernelemente der Außendarstellung im Marketing grundlegend überarbeitet. Es handelt sich um die umfangreichsten kommunikative Neupositionierung von DB Schenker seit dem vollständigem Andocken in den Mutterkonzern Deutsche Bahn.

Jochen Thewes, CEO von DB Schenker: „Internationalität, Teamwork, Innovationsgeist und Verlässlichkeit zeichnen uns aus. Unsere Kunden wissen, was wir können und was uns vom Wettbewerb unterscheidet. Diese Stärken werden wir mit unserer neuen Bildsprache jetzt auch besser darstellen. Wir haben uns daher aus dem laufenden Geschäft heraus entschieden, unsere Marke vom oftmals einheitlichen Look & Feel der Logistikbranche stärker hervorzuheben. Es war an der Zeit, die Marke neu zu denken und bekannte Muster zu verlassen.“

Zunächst wurde die Farbgebung im Marketing deutlich überarbeitet: So wird auf das in der Branche weit verbreitete Blau weitestgehend verzichtet und mit Teal als neuer Signature Colour ein frischer und moderner Grundton gesetzt. Die blaugrüne Farbe unterstreicht zudem die Bestrebungen und Zielsetzungen von DB Schenker für mehr Nachhaltigkeit in der Logistik. Gleichzeitig ermöglichen Elemente wie der rote „Pulse“ eine Wiedererkennung der DB-Dachmarke.

Rüdiger Vetter, Vice President Global Marketing von DB Schenker: „Statt dem Logo ändern wir seine Umgebung. So bleiben wir dem Markenkern treu und können doch die Weiterentwicklung aufzeigen. Die stärkere Emotionalisierung im Außenauftritt unterstreicht die Identität unseres Unternehmens, die wir bislang zu wenig kommuniziert haben.“

Die neue visuelle Ansprache findet sich auch in der Auswahl der Fotomotive wieder. Die neuen Aufnahmen zeigen vorwiegend echte Mitarbeiter von DB Schenker – reale „Helden der Logistik“. Authentische Arbeitsfelder werden in natürlichem Licht abgebildet. Dieser neue Fokus und der Schwenk weg von austauschbaren Bildern von Verkehrsträgern wurde bereits in der aktuell laufenden Kampagne #OurAnswerIsYes mit sehr positiver Resonanz getestet.

Im Rahmen des neuen Corporate Designs ist auch die Verwendung des Markenlogos erheblich flexibler, da die verbindliche Verwendung eines weißen Hintergrunds entfällt. Dies gilt sowohl für den eigenen Namen „Schenker“ als auch für das integrierte „DB“-Logo der Deutschen Bahn AG. Durch die optionale Farbänderung der Schrift in Weiß statt Schwarz ist nun auch eine Verwendung auf dunklen Hintergründen möglich.

Der Startschuss zum Umbau der Marke von DB Schenker fiel 2018, als eine verstärkt globale Markensteuerung für DB Schenker in die Wege geleitet wurde. In intensiver Abstimmung mit den einzelnen Geschäftsfelder wurde der Relaunch vorangetrieben. Zeitgleich arbeitete die Deutsche Bahn AG an einer Neupositionierung und griff auf die renommierte Peter Schmidt Group zurück. Für DB Schenker wurden die Designvorgaben der Hamburger dann von der Mainzer Agentur Conteam ausgearbeitet.

„Das Timing war wirklich ideal. Wir haben sehr gut mit dem Marketingteam der Bahn zusammengearbeitet. Das neue Design und Layout hat es uns ermöglicht, in unserer Strategie freier zu schwimmen, um die globale Marke des Konzerns angemessener aufzustellen“, ergänzt Rüdiger Vetter.

Der Bekanntgabe der neuen Marke gingen Wochen zahlreicher unternehmensinterner Präsentationen, Webinare und Schulungen voraus, um den neuen und einheitlichen Auftritt in über 130 Ländern der Welt zeitgleich einführen zu können. Für die kommenden Monaten ist der weitere globale Roll-out schrittweise vorgesehen. Ein unternehmenseigener Claim ist in Planung.

Die Schenker AG gehört mit rund 76.200 Mitarbeitern an über 2.100 Standorten in über 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand.

