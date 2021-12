DB Schenker kauft zwei spanische Transportlogistiker

DB Schenker setzt seinen Wachstumskurs in Europa mit zwei Zukäufen in Spanien fort.Der Logistikdienstleister mit einer starken Position im europäischen Landverkehr gab am 6.Dezember die Übernahme des gesamten Aktienkapitals von Grupo Loserco und Transportes Santos Campos bekannt.zwei führenden Unternehmen im Landverkehr in Andalusien und Valencia, Spanien. Mit diesen beiden Transaktionen wird DB Schenker sieben neue Standorte mit mehr als 150 Mitarbeitenden, die weiterhin bestehende und neue Kunden betreuen sollen, integrieren.

