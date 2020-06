DB Schenker: Globaler Flächencheck für fast 9 Mio. m² Lagerfläche

Das durch Covid-19 bedingte veränderte Kundenverhalten hat in verschiedenen Weltregionen zu Lieferrückständen geführt. Gleichzeitig hat die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach bestimmten Gütern, zum Beispiel im Lebensmittel- oder Gesundheitssektor, zu einem Anstieg der Produktion geführt. Dies hat zu einem Mehrbedarf Bedarf an Lagerflächen geführt: Gegenwärtig unverkäufliche Artikel müssen aufbewahrt werden, und gleichzeitig legen Unternehmen Vorräte an, um Lieferunterbrechungen zu vermeiden.

Ein neues Angebot von DB Schenker unterstützt Unternehmen, die in dieser kritischen Phase dringend nach freien Lagerkapazitäten und entsprechenden Mehrwertdiensten suchen. Eine eigene digitale Plattform ermöglicht die tägliche Aktualisierung der Menge und der Charakteristika verfügbarer Flächen. Der globale Flächencheck ist ein neuer Service zur Identifizierung und Bewertung verfügbarer Leerflächen in allen 794 eigenen Kontraktlogistiklagern in mehr als 60 Ländern.

Xavier Garijo, Vorstand für Kontraktlogistik von DB Schenker: „Mit unserem globalen Netzwerk an Standorten für Kontraktlogistik können wir die erforderliche Flexibilität in allen Schlüsselmärkten bieten. Quadratmeter, die normalerweise für bestimmte Kunden genutzt werden, um beispielsweise Marktschwankungen abzufedern, werden nun in temporäre Lagermöglichkeiten umgewandelt – zur Unterstützung von Unternehmen, die dringend zusätzliche Kapazitäten benötigen.“

Das Interesse an dem neuen Service ist bereits jetzt hoch: Zu den ersten Kunden zählen Online-Händler, Sportmode- und Elektronikhersteller sowie Industrieunternehmen. „Wir sind davon überzeugt, dass es in Zukunft einen höheren Bedarf an kurzfristigen Lagerkapazität geben wird. Mit unserem neuen Service können wir den Markt nicht nur beim Übergang in die neue Normalität bedienen sondern die Agilität und Flexibilität unserer Kunden verbessern“, sagt Xavier Garijo.

Die Schenker AG gehört mit rund 76.200 Mitarbeitende an über 2.100 Standorten in über 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand.



www.dbschenker.com