Logistiker DB Schenker eröffnet neue Luftfrachtroute

Am 7.Jänner 2025 startete ein mit verschiedenen Gütern beladener Boeing 777-Frachter vom Ezhou Huahu International Airport zu seinem Erstflug nach Frankfurt in Deutschland.Damit erfolgte der offizielle Start der neuen Frachtfluglinie von DB Schenker, die einen weiteren bedeutenden Luftlogistikkorridor zwischen Zentralchina und Europa schafft.Die Flüge werden von Etihad Cargo betrieben und starten jeden Dienstag in Ezhou mit einem Zwischenstopp in Abu Dhabi, bevor sie am nächsten Tag in Frankfurt ankommen.Befördert wird eine breite Palette von Gütern, darunter E-Commerce, Hightech, Elektronik, Industriegüter, Verbraucher- und Einzelhandelsprodukte sowie Automobilteile.

