DB Schenker bringt den Fuso eCanter nach Salzburg und Wien

DB Schenker und Fuso, eine Marke von Daimler Trucks, vertiefen ihre Partnerschaft im Bereich Elektromobilität. In den kommenden Monaten übernimmt der global agierende Logistikdienstleister insgesamt 36 weitere Fuso eCanter. Die finale Übergabe der Fahrzeuge beginnt sukzessive noch vor Jahresende an verschiedenen Standorten.

Damit stärkt Europas führender Anbieter im Landtransport seine Nachhaltigkeitsstrategie und baut den Einsatz der E-Transporter in seinen gemischten Flotten weiter aus. DB Schenker nutzt den Fuso eCanter bereits seit 2018 in Berlin zum Transport von Stückgutsendungen im Innenstadtbereich. Seit 2019 sind weitere Fahrzeuge in Paris, Frankfurt und im Raum Stuttgart unterwegs.

DB Schenker wird den vollelektrischen Leicht-Lkw mit einer Leistung von 129 kW und einer Nutzlast von bis zu 3,2 Tonnen bald unter anderem in Oslo, Kopenhagen, Madrid, Salzburg, Wien, Hamburg, Rom und Mailand im urbanen Verteilerverkehr einsetzen. Die Reichweite des 7,49-Tonners von mindestens 100 Kilometer erfüllt die Erwartungen des Logistikers im innerstädtischen Verteilerverkehr. Die Fahrzeuge lassen sich einfach über Nacht laden, je nach Verfügbarkeit mit Wechselstrom- oder Gleichstromladern.

Fuso produziert die 36 neuen Fahrzeuge für DB Schenker aktuell in seinem europäischen Werk in Tramagal, Portugal. In den nächsten Wochen bekommen sie bei verschiedenen Aufbauherstellern einen Kofferaufbau mit Ladebordwand für die Auslieferung von Stückgut. Die finale Übergabe der Fuso eCanter an DB Schenker beginnt sukzessive noch vor Jahresende an verschiedenen Standorten des Logistikunternehmens.

„DB Schenker ist Vorreiter für Innovationen in der Logistik, jetzt werden wir der führende grüne Logistiker. Wir konzentrieren uns auf Nachhaltigkeit, von der ersten bis zur letzten Meile“, sagt Cyrille Bonjean, Head of Land Transport Europe bei DB Schenker. Für die Kunden heiße das „gleicher Service, Zero Emissions.“

Mit der Intensivierung der Partnerschaft wird DB Schenker größter E-Flottenkunde von Fuso mit dann insgesamt 41 eCanter im täglichen Einsatz. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Fahrzeug sind dabei durchweg positiv. Die Fahrer loben die Durchzugskraft und Agilität des E-Antriebs sowie die Ruhe im Cockpit.

Für DB Schenker hat der FUSO eCanter seine Zuverlässigkeit im Realbetrieb in den letzten zwei Jahren bewiesen und bietet als wichtiger Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie eine ökologische Mobilitätslösung für die Lkw-Flotte. Auf dem Weg zum CO 2 -neutralen Transport ist mit dem Mercedes-Benz eActros auch ein weiterer Lkw aus dem Daimler Truck Portfolio im Rahmen der sogenannten „Innovationsflotte“ in Leipzig für DB Schenker im Einsatz.

DB Schenker unterstützt Industrie und Handel beim globalen Güteraustausch im Landverkehr, bei der weltweiten Luft- und Seefracht sowie in der Kontraktlogistik und im Supply Chain Management. Mit über 140 Jahren Erfahrung gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern der Logistikbranche. Im Jahr 2019 erwirtschafteten weltweit 76.900 Mitarbeitende an über 2.100 Standorten in rund 130 Ländern einen Umsatz von rund 17 Mrd. Euro.

www.dbschenker.com; www.daimler-truck.com