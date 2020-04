DB Cargo entwickelt reizvolle Angebote für die Kunden

DB Cargo stellt seinen Vorstand neu auf, um noch mehr Kunden für die umweltfreundliche Schiene zu gewinnen und nachhaltig zu wachsen. Als erstes Geschäftsfeld im DB-Konzern setzt die Güterbahn dabei auf eine Frauenquote von 50 Prozent im sechsköpfigen Vorstand.

Eine zweite Weichenstellung erfolgt mit einem neuen Vorstandsbereich für Angebotsmanagement. Auch das Vorstandsressort Produktion bekommt eine neue Leitung, um den Betrieb noch stabiler und robuster zu machen.

Der Aufsichtsrat der größten Güterbahn Europas hat in seiner Sitzung am 20.April grünes Licht für die weitreichenden strukturellen Maßnahmen im DB Cargo-Vorstand gegeben. Dr. Richard Lutz, Aufsichtsratsvorsitzender von DB Cargo: „Mit den heute getroffenen Entscheidungen sind die Weichen bei DB Cargo für Wachstum gestellt. Der Schienengüterverkehr zeigt gerade in diesen Tagen, welches Potential in ihm steckt und welche Rolle er spielen kann. Das wollen wir jetzt konsequent ausbauen.“

Vielfalt im Top-Management ist erklärtes Ziel im DB Konzern. Zusammen mit Neuzugang Dr. Martina Niemann und Personalvorstand Dr. Ursula Biernert, deren Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert wurde, besteht das sechsköpfige Vorstandsteam um DB Vorstand Güterverkehr und DB Cargo-Chefin Dr. Sigrid Nikutta künftig aus drei Frauen und ist damit zur Hälfte weiblich besetzt.

Dr. Martina Niemann, die zuletzt bei der Lufthansa tätig war, kehrt als Vorstand Finanzen und Controlling zu DB Cargo und damit zur DB zurück. Sie verfügt über 25 Jahre Führungserfahrung in Großkonzernen und übernimmt zum 1. Juli 2020 das Finanzressort von Matthias Reichel, der andere Aufgaben im Konzern übernehmen wird.

Ebenfalls wurde Thorsten Dieter als DB Cargo-Vorstand bestellt. Er leitet ab 1. Mai 2020 das neue Vorstandsressort Angebotsmanagement. Der Wirtschaftsingenieur ist seit mehr als 15 Jahren im Management bei DB Cargo tätig, zuletzt als Leiter des Bereichs Service Design.

Schnelle, zuverlässige und reizvolle Angebote für nationale und internationale Kunden zu entwickeln, ist Ziel des neugeschaffenen Ressorts. Zudem soll der Einzelwagenverkehr als grüne Alternative zum Lkw noch attraktiver für Kunden werden.

Dritte wichtige Personalie ist Ralf-Günter Kloß als neuer Produktionsvorstand, ebenfalls ab 1. Mai 2020. Der bisherige Leiter der Cargo Management Region West bringt über 20 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen bei DB Cargo mit. Derzeit forciert er die Weiterentwicklung der Produktion, um die betrieblichen Prozesse bei der Güterbahn robuster aufzustellen.

Marek Staszek wechselt im Gegenzug zurück auf den CEO-Posten von DB Cargo Polska. Der bisherige Chef der polnischen Tochter, Steffen Bobsien kehrt auf Wunsch des Vorstands zurück nach Frankfurt/Mainz und wird Sonderbeauftragter der Vorstandsvorsitzenden für strategische Investitions- und Innovationsprojekte. Der Niederländer Pierre Timmermans setzt seine bisherige Arbeit als Vorstand Vertrieb von DB Cargo fort.

www.dbcargo.com