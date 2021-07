Dank GW wird in Österreich fleißig „gekärchert“

Seit der Kärcher-Kundenservice in Österreich mit dem digitalen Kundenportal „myGW“ arbeitet, sind zuverlässige Antworten bei Kundenanfragen kein Problem mehr.Das Portal stellt die genauen Daten zu Status, Standort und erwarteter Ankunftszeit einer Sendung (ETA: Estimated Time of Arrival) in Echtzeit zur Verfügung.Bei Bedarf kann dem Endempfänger zusätzlich ein Link zur selbständigen Sendungsrecherche geschickt werden.Gebrüder Weiss organisiert für den Spezialisten in Sachen Reinigungstechnik die Distribution der kompletten Produktpalette in Österreich.Angewandt wird ein Konzept, das sich durch Proaktivität, Flexibilität und Transparenz auszeichnet.

