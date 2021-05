„Dachser Emission-Free Delivery“ für elf europäische Innenstädte

Bis Ende 2022 wird Dachser die Innenstädte von mindestens elf europäischen Metropolregionen emissionsfrei mit Stückgut beliefern.Das gibt der Logistikdienstleister in einer Pressemitteilung bekannt.„Dachser Emission-Free Delivery“ ist aktuell bereits in Stuttgart, Freiburg und Oslo implementiert.Die Vorbereitungen laufen darüber hinaus in Berlin, München, Straßburg, Paris, Prag, Kopenhagen, Madrid und Porto.„Dachser Emission-Free Delivery“ bedeutet, dass die Auslieferung aller Sendungen in einem definierten Innenstadtbereich, in der Regel das Stadtzentrum mit Fußgängerzonen, emissionsfrei erfolgt.

