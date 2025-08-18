DACH-Verkehre beflügeln HHLA im Segment Intermodal

18.08.2025

Die Bahntransporte von Metrans und Roland Spedition sind im ersten Halbjahr erneut deutlich gewachsen.

DACH-Verkehre beflügeln HHLA im Segment Intermodal Bild: Thies Rätzke
Das Segment Intermodal der Hamburger Hafen und Logistik AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen starken Mengenanstieg.Der Containertransport erhöhte sich insgesamt um 19,6 Prozent auf 997.000 TEU (im Vorjahr: 833.000 TEU).Das gab der Konzern am Donnerstag bekannt.

