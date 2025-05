CTP investiert 100 Mio. EUR in Wirtschaftsparks

Der Logistikentwickler baut die Standorte in Österreich aus und will gegebenenfalls weitere Projekte realisieren.

CTP, ein führender Eigentümer und Entwickler von Industrie- und Logistikimmobilien in Europa, setzt seine Aktivitäten in Österreich weiter fort.Bis 2026 investiert das Unternehmen rund 100 Mio.EUR in vier strategisch gelegene Businessparks in St.Pölten, Wien, Kittsee und Baden.Bis Ende 2026 sollen 220.