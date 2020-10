CTL und Pamyra liefern künftig auch nach Österreich und Tschechien

Seit einem Jahr bietet die Logistik-Plattform Pamyra.de Landtransporte innerhalb Europas an. Ab dem 1. November 2020 weitet die Plattform ihr Angebot in internationale Zustellgebiete erneut aus und liefert künftig auch Stückgutsendungen nach Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Polen und Tschechien. Versender können ab sofort über www.pamyra.de palettierte Sendungen über das Stückgutnetzwerk Cargo Trans Logistik (CTL) und seine über 160 Speditionspartnern von Deutschland aus in die verschiedenen Destinationen versenden.

„Die Digitalisierung des CTL-Netzwerkes mit Pamyra war ein wichtiger Schritt in der konsequenten Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells. Wir sind mit der 100%igen Prozess-Automatisierung optimal aufgestellt, um das Angebot konsequent auszubauen. Mit den internationalen Relationen gehen wir den nächsten logischen Schritt und machen weitere Stärken des Netzwerks zugänglich,” erklärt Francesco de Lauso, Geschäftsführer Cargo Trans Logistik

Auch für Lasse Landt, CFO der Pamyra GmbH, hat die Zusammenarbeit mit der CTL für den nationalen Stückgutverkehr auf Anhieb und von Anfang sehr gut funktioniert. In der Konsequenz habe man entschieden, das gemeinsame Angebot früher als ursprünglich geplant auch auf internationale Routen zu erweitern.

Die unterschiedlichen Angebote der einzelnen Speditionen auf Pamyra.de sind für private und gewerbliche Kunden nutzbar. Versendet werden können neben regulären Waren auch Gefahrgutsendungen, Waschmaschinen oder Lebensmittel. Die Kosten für Stückguttransporte, Teil- oder Komplettladungen können jederzeit online berechnet werden.

Auf der Online-Buchungsplattform für Transportdienstleistungen werden aktuell verschiedene Tagespreise für Transporte in oder aus dem Ausland angeboten. Die Tarife hängen von der jeweiligen Strecke, Laderaumkapazität sowie der zu versendenden Ware ab. Ob Stückguttransport, Expresslieferung oder Güterversand als Teil- oder Komplettladung, auf der Online-Plattform können Preise, Leistungen und Bewertungen mit einem Klick verglichen und das beste Angebot gefunden werden. Die dort angegebenen Preise beinhalten jedoch nicht die Kosten für die Zollabfertigung.

Erst vor kurzem gingen Pamyra und CTL eine strategische Partnerschaft ein, mit dem Ziel neue digitale Vertriebskanäle für das Speditionsnetzwerk und seine Partner zu erschließen. Neben dem Angebot der Dienstleistungen auf dem Marktplatz Pamyra.de erhalten CTL Partner auf Wunsch eine eigene digitale Preisabfrage- und Buchungslösung, die sie mit wenigen Handgriffen online transaktionsfähig und damit quasi zur „Online-Spedition” macht.

Die Cargo Trans Logistik AG (CTL) wurde 1993 gegründet, sitzt aktuell in Homberg/Efze und beschäftigt über 14.000 Mitarbeitende innerhalb des Partnerverbundes. Das Logistiknetzwerk organisiert und koordiniert Stückgutsendungen und Teilpartien in Deutschland und ganz Europa. Aktuell verfügt CTL über 160 Speditionspartner und fünf Verteilerzentren. Der Dienstleister transportiert jährlich ein Frachtvolumen von 2,5 Mio. Sendungen mit 951.000 Tonnen.

www.ctl-ag.de ; www.pamyra.de