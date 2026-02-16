Craiss Gruppe jetzt mit drei neuen Hallen am Standort Weiz

Die Dienstleistungen des deutschen Familienunternehmens gehen weit über die herkömmliche Lagerlogistik hinaus.

Bild: Craiss - Alexandra Luttenberger / Eröffnungsfeier mit drei Generationen: Michael Craiss, Moritz Craiss, Felix Craiss und Albert Craiss (von links).

Die Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co.KG hat am 13.Februar ihre drei neuen Hallen am Standort Weiz festlich eingeweiht.Damit stehen fortan rund 40.000 m² gedeckte Fläche für einen Elektro- und Energietechnikhersteller zur Verfügung, für den das Unternehmen den Standort seit 2021 als Dedicated Warehouse betreibt.