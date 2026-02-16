Craiss Gruppe jetzt mit drei neuen Hallen am Standort Weiz

16.02.2026

Die Dienstleistungen des deutschen Familienunternehmens gehen weit über die herkömmliche Lagerlogistik hinaus.

Craiss Gruppe jetzt mit drei neuen Hallen am Standort Weiz Bild: Craiss - Alexandra Luttenberger / Eröffnungsfeier mit drei Generationen: Michael Craiss, Moritz Craiss, Felix Craiss und Albert Craiss (von links).
Die Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co.KG hat am 13.Februar ihre drei neuen Hallen am Standort Weiz festlich eingeweiht.Damit stehen fortan rund 40.000 m² gedeckte Fläche für einen Elektro- und Energietechnikhersteller zur Verfügung, für den das Unternehmen den Standort seit 2021 als Dedicated Warehouse betreibt.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Lagermax-Tochter eröffnet neues Logistikterminal

Spanischer Zweiradlogistiker LVTmoto zieht mit seinen Aktivitäten in eine moderne Anlage nahe Barcelona. Hier trifft Umweltbewusstsein auf Effizienz.

13.02.2026

Starke Logistik für ein anspruchsvolles Bauprojekt

Auch bei anspruchsvollen innerdeutschen Projekten sorgt Hämmerle Spezialtransporte für präzise Abläufe.

12.02.2026

GO! Express: 11 Mio. Sendungen im Jahr 2025

Systemweite Implementierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen: zur Kompensation transportbedingter CO₂-Emissionen.

11.02.2026
Anzeige