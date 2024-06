Craiss Gruppe plant zweiten Standort in Ungarn

Die Craiss Gruppe integriert eine feste Verbindung vom Standort Ungarn über Deutschland nach Portugal in den Fahrplan.Dank der Kooperation mit einem Stahlproduzenten realisiert der Logistikdienstleister jetzt wöchentliche Fahrten, die von insgesamt drei Fahrern durchgeführt werden.Im Zuge der Internationalisierung ist außerdem ein weiterer Standort in Westungarn geplant.Bisher hat die ungarische Craiss-Gesellschaft überwiegend den Warenfluss zwischen osteuropäischen Zulieferern und der deutschen Automotive-Branche bedient.Die neue Portugal-Verbindung setzt einen wichtigen Meilenstein, welcher als Vorbild für weitere Schritte in der Internationalisierung dienen soll.

