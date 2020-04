Covid-19-Pandemie bremst Geschäftsgang der Hilti Gruppe

In einer ersten Einschätzung der Covid-19-Folgen geht Hilti für das laufende Jahr von einem Umsatzverlust von rund 10 Prozent in Lokalwährungen und etwa 14 Prozent in Schweizer Franken aus.Vor allem im zweiten Quartal werden Umsatzeinbrüche von 30 Prozent und mehr erwartet.Aufgrund des Direktvertriebs-Geschäftsmodells mit sehr hohen Fixkosten führt diese Entwicklung zu einem rasanten Einbruch der Profitabilität.Um die Auswirkungen schnell und effektiv abzufedern, hat Hilti ein zweistufiges Maßnahmenpaket verabschiedet.Der erste Schritt beinhaltet ein Bündel an temporären Maßnahmen für das laufende Jahr, die per sofort oder spätestens ab Mai umgesetzt werden.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login