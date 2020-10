Containerterminal Linz: Enrico Tiringer ist Nachfolger von Franz Frisch

Seit 1. Oktober 2020 ist Enrico Tiringer der neue Leiter des Linzer Containerterminals. Er folgt dem langjährigen Leiter Franz Frisch nach, der mit 30. September 2020 in Ruhestand getreten ist. In seiner neuen Funktion ist Enrico Tiringer für die gesamte Logistikleitung des Terminals zuständig.

In den letzten Jahren hat sich der Linzer Containerterminal zu einem der größten und erfolgreichsten Hinterland-Terminals an der oberen Donau entwickelt. Mit einer breiten Angebotspalette und maßgeschneiderten Dienstleistungen sorgt die KV-Anlage als „One-Stop-Shop“ dafür, dass Container verlässlich in Bewegung bleiben. Das Leistungsspektrum reicht von Containerreparatur und -reinigung, Zollabfertigungen (AEO-Status) bis hin zu Containerverwiegungen laut SOLAS-Richtlinie. Kürzlich wurde der zweite neue Containerportalkran in Betrieb genommen.

Der 1970 in Linz geborene Enrico Tiringer absolvierte eine Lehre als Speditionskaufmann bei Kühne + Nagel in Linz. Von 1989 bis 1995 war er in der Lkw-Disposition „National und International“ tätig und verantwortete den Aufbau eines flächendeckenden Verteilernetzes für Stückgut, Teil- und Komplettladungen in ganz Europa. Ab 1995 leitete er die Abteilung Landverkehre – Europa. Im selben Jahr wurde er Handlungsbevollmächtigter.

Im Jahr 2000 wechselte Enrico Tiringer zum Linzer Möbellogistikunternehmen Gottfried Woisetschläger, wo er 2010 die Speditionsleitung übernahm. Sieben Jahre später wechselte er in den Linz AG Hafen. Enrico Tiringer ist verheiratet, Vater einer Tochter und lebt in Traun bei Linz.

www.hafenlinz.at; www.linzag.at