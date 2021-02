Combitras-Kauf stärkt Gruber Logistics in Mittelitalien

Gruber Logistics gibt in einer Aussendung die Übernahme der Firma Combitras bekannt.Dieses historisch gewachsene Unternehmen besitzt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Teilladungen und integrierte Logistik und ist einer der wichtigsten Anbieter in der Emilia Romagna, einer der wirtschaftlich stärksten Regionen in Italien.Für den Südtiroler Transportlogistiker bedeutet der Kauf eine wesentliche Aufwertung in Italien und ganz Europa.Dies nicht nur wegen der beiden neuen Niederlassungen in Cesena und Bologna, sondern auch dank des Teams von Combitras, das mit dem Unternehmen übernommen und auch weiterhin vom bisherigen Geschäftsführer Massimo Bagnoli geleitet wird.Gruber Logistics spielte schon lange mit dem Gedanken, in der Emilia Romagna zu investieren: „Wir haben nun Menschen kennengelernt, die unsere Vision und unsere Werte teilen.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login