Carmen Celedin ist erste Hafenmeisterin in Österreich

Ing. Carmen Celedin tritt im Ennshafen offiziell die Nachfolge des langjährigen Hafenmeisters Robert Wanger an. Ende Oktober hat sie die letzte Prüfung erfolgreich abgelegt und ist somit die erste Hafenmeisterin Österreichs. Carmen Celedin ist seit 2010 im Ennshafen tätig und bisher für den Bereich „Technische Infrastruktur“ verantwortlich.

Hafenmeister/innen sind für den Schiffsverkehr, die Verwaltung und die Sicherheit in Häfen zuständig. Sie weisen unter anderem Schiffen Liegeplätze zu und sorgen für Sicherheit zum Beispiel beim Umschlag gefährlicher Güter.

Hafenmeister/innen sind bei See- und Binnenhafenbetrieben sowie bei Hafen- und Seemannsämtern tätig. Sie müssen insbesondere in den Gebieten Umschlag, Logistik und Aufsicht im Hafen kompetent sein.



Der Ennshafen ist der jüngste öffentliche Hafen Österreichs. Er verbindet die Haupttransportrouten des internationalen Warenverkehrs, die Rhein-Main-Donau-Wasserstraße von West nach Ost und die Nord-Süd-Bahnstrecken von der Ostsee bis zur Adria. Am größten zusammenhängenden Industriebaugebiet der oberen Donau positioniert sich der Ennshafen als trimodaler Umschlagplatz.





www.ennshafen.at