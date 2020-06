Linz – Duisburg: Neuer Containerverkehr der CargoServ

Am 3. Juni 2020 startete das private Eisenbahnverkehrsunternehmen CargoServ gemeinsam mit der Rail Cargo Group (RCG) einen neuen Kombinierten Verkehr zwischen Linz und Duisburg. Dabei verkehrt dreimal wöchentlich eine Garnitur zwischen Linz Stadthafen Containerterminal und Duisburg. In Wels wird jeweils ein Zwischenstopp eingelegt, bei dem Waggons mit Sattelauflieger dazu gegeben beziehungsweise retour aus Duisburg abgehängt werden.

In Duisburg werden die Container auf einen neuen Zug nach Rotterdam umgeladen, die Sattelauflieger verbleiben in Deutschland. Seitens RCG wird eine nagelneue Siemens Vectron Lokomotive beigestellt. CargoServ sorgt für die Traktion in Österreich ab/bis Passau und erledigt die Beistellung im Containerterminal Linz.

Die Cargo Service GmbH führt als 100%-Tochter der Logistik Service GmbH (LogServ) Gütertransporte auf der öffentlichen Schieneninfrastruktur durch. Derzeit werden jährlich 6 Mio. Tonnen an Rohstoffen und Fertigprodukten transportiert. Die 39 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 rund 37,5 Mio. Euro Umsatz.

www.cargoserv.at