Cargomind Group: 128 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2025

03.04.2026

An neuen Standorten in Italien und in den Niederlanden trifft Erfahrung auf Hands-on-Mentalität.

Cargomind Group: 128 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2025 Bild: Flughafen Linz GmbH
Mit 33 Niederlassungen in 17 Ländern deckt die in Wien ansässige Cargomind Group einen Großteil von Mittel- und Osteuropa ab und ist über Speditionspartner weltweit vernetzt.Seit März 2026 bestehen auch in Italien und in den Niederlanden eigene Niederlassungen.Die Büros in Vignate bei Mailand und am Flughafen Amsterdam Schiphol erweitern die Präsenz in zwei der dynamischsten Wirtschafts- und Logistikregionen Europas.Cargomind Italien wird von Managing Director Gerry geleitet, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Logistikbereich verfügt. In den Niederlanden baut Managing Director Michael Hopster gemeinsam mit seinem Team den Standort schrittweise auf.

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